Посол заявил об ударе РФ по военному объекту возле здания «Британского совета»

Келин: ВС РФ ударили по объекту ВПК Украины около здания «Британского совета»
Dylan Martinez/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России поразили объект военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, расположенный вблизи здания «Британского совета» (организация признана нежелательной в России ) в Киеве. Об этом в интервью телеканала «Россия 24» сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Должен сказать, что один из таких объектов украинского ВПК находится в непосредственной близости от здания «Британского совета», буквально через улицу. Насколько я понимаю, отсюда он (объект ВПК — «Газета.Ru») был успешно поражен. Поэтому цель, следовательно, была другая», — сказал дипломат.

Келин отметил, что Великобритания за все время проведения специальной военной операции не интересовалась судьбой граждан России при украинских обстрелах. Однако этот удар в западной прессе пытались квалифицировать как нападения на Британию, подчеркнул посол.

Накануне российские вооруженные силы атаковали военные цели на Украине дронами и ракетами «Кинжал». Основной удар пришелся на Киев: там повреждены объекты ВПК, в том числе предприятие по сборке беспилотников, которыми ВСУ атакуют российские регионы. В Европе обвинили ВС РФ в повреждении здания миссии ЕС, Москва эту информацию не подтверждала. По заявлениям военкоров, украинская ПВО при отражении атаки «посбивала дроны на дома». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал причину, по которой Россия не отвечает зеркально на удары ВСУ.

