Стало известно, сколько Трамп «сэкономил» на закрытии гуманитарных программ

Общая сумма прекращенных президентом США Дональдом Трампом программ «иностранной миротворческой деятельности» достигает $837 млн. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на судебный документ.

Отмечается, что одно из сокращений предполагает отказ от траты $392 млн из бюджета в $1,2 млрд. Речь идет о Демократической Республике Конго, ЦАР, Непале, Сомали и Южном Судане.

До этого сообщалось, что к 30 сентября США планируют ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID). Процесс ликвидации зарубежных представительств USAID затронет сотни сотрудников, включая работников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал.

В июне стало известно, что палата представителей конгресса США поддержала предложение вашингтонской администрации о сокращении на $9,4 млрд государственного финансирования программ иностранной помощи.

Ранее сообщалось, что США могут закрыть проекты по расследованию военных преступлений на Украине.