США могут закрыть проекты по расследованию военных преступлений на Украине

Белый дом США рекомендовал госдепартаменту страны прекратить финансирование почти двух десятков программ, которые занимаются расследованием военных преступлений в Мьянме, Сирии и на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники и внутренние правительственные документы.

Рекомендация управления по вопросам управления и бюджета Белого дома не является окончательным решением, отмечает агентство. При этом она может привести к потенциальным разногласиям ведомства с госсекретарем США Марко Рубио и его помощниками, говорится в материале. Последние должны будут решить, какие программы заслуживают продолжения.

Подразделения Госдепартамента, которые хотели бы сохранить программы по расследованию военных преступлений и привлечению к ответственности, должны направить свои обоснования до конца рабочего дня 11 июля, говорится во внутреннем электронном письме Госдепартамента, с которым ознакомилось агентство.

Администрация президента Дональда Трампа заморозила, а затем сократила миллиарды долларов иностранной помощи с момента его вступления в должность 20 января.

До этого газета The Guardian со ссылкой на внутренний документ писала, что к 30 сентября Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее в Госдуме рассказали, почему подобные USAID организации не смогут работать в России.