В конгрессе США проголосовали по предложению о сокращении финансирования зарубежной помощи

Палата представителей конгресса США поддержала предложение вашингтонской администрации о сокращении на $9,4 млрд государственного финансирования программ иностранной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что «за» документ выступили 214 конгрессменов, 212 — высказались «против».

Также финансовая помощь будет сокращена для Национального общественного радио (NPR) и вещательной компании PBS.

До этого сеть радиостанций NPR и три общественные радиостанции из штата Колорадо подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа после подписания указа о лишении их госфинансирования.

Президент США подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR 2 мая. Мера также затронула службу телевещания PBS. В качестве причины данного решения указана «предвзятая подача новостей» этими СМИ. Трамп также подчеркнул, что решение никак не связано с позицией, которую предлагают указанные СМИ.

Ранее Трамп решил оставить без денег города, защищающие незаконных мигрантов.