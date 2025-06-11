Guardian: США к октябрю ликвидируют все зарубежные представительства USAID

К 30 сентября Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID). Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на внутренний документ.

«Госсекретарь Марко Рубио распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно госдепартаменту», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркивают, что процесс ликвидации зарубежных представительств USAID затронет сотни сотрудников, включая работников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал.

До этого в Совете безопасности РФ сообщали, что запрет деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на территории России и Белоруссии способствовал консолидации гражданского общества, это было отмечено на встрече по линии советов безопасности двух стран.

Ранее в Госдуме рассказали, почему подобные USAID организации не смогут работать в России.