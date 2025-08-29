В Кремле анонсировали трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и Монголии в Пекине

В Пекине состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, его монгольского коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Но до наших (между РФ и КНР — «Газета.Ru») двусторонних переговоров вначале будет проведена встреча трехсторонняя Россия — Китай — Монголия, то есть встреча лидеров трех стран: Владимир Путин, Си Цзиньпин и президент Монголии Хурэлсух», — сказал помощник главы государства.

Ушаков добавил, что встреча станет седьмым мероприятием в подобном формате. По его словам, Россия поддерживает такие переговоры, поскольку они затрагивают сотрудничество между соседними странами.

До этого Ушаков сообщил, что у Путина запланировано порядка десяти двусторонних встреч в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент России пробудет в Китае с 31 августа по 3 сентября.

Ранее источник допустил встречу Путина с Эрдоганом в рамках саммита ШОС.