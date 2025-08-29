Ушаков рассказал о планах участников ШОС подписать документы в Китае

Ушаков: во время саммита ШОС в Китае будет подписано порядка 20 документов

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае будет подписано порядка 20 совместных документов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, официальная программа саммита начнется утром 1 сентября.

«Всего где-то 20 документов мы ожидаем. Центральным станет декларация Совета глав государств. Она называется Тяньцзиньская декларация», — заявил Ушаков.

Он добавил, что в документе будут отражены консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам. По его словам, особое внимание будет уделено экономическому сектору, а также намечены цели работы ШОС.

Помимо этого, представители саммита планируют подписать документ, утверждающий «Основные направления дальнейшего развития ШОС», в котором будут определены стратегии развития до 2035 года.

Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в столице Китая.

Помощник главы государства отметил, что российско-китайские отношения на данный момент находятся на «наивысшем за всю историю» уровне и это будет подтверждено в ходе предстоящей поездки Путина. Визиты главы государства длительностью в четыре дня бывают крайне редко, добавил Ушаков.

Ранее стало известно, что Трампа нет среди гостей празднования 80-летия окончания Второй мировой в Пекине.