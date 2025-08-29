Трампа нет среди гостей празднования 80-летия окончания Второй мировой в Пекине

Президента США Дональда Трампа нет среди гостей юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, они пройдут 3 сентября в Пекине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Господина Трампа среди них нет», — подчеркнул он.

Ушаков заявлял, что президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в столице Китая.

Российский лидер будет находиться в Тяньцзине, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После этого глава государства поедет в Пекин, где примет участие в мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что российско-китайские отношения на данный момент находятся на «наивысшем за всю историю» уровне и это будет подтверждено в ходе предстоящей поездки Путина. Помощник президента добавил, что визиты главы государства длительностью в четыре дня бывают крайне редко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко примет участие в саммите ШОС.