Ушаков раскрыл подробности о поездке Путина в Китай

Ушаков: Путин с 31 августа по 3 сентября будет в Китае и посетит Тяньцзинь

Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в столице Китая. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, российский лидер будет находиться в Тяньцзине, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После этого глава государства поедет в Пекин, где примет участие в мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

«Наш президент уже обещал [председателю КНР] Си Цзиньпину, что он подробно проинформирует председателя КНР о результатах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске», — добавил Ушаков.

Он подчеркнул, что российско-китайские отношения на данный момент находятся на «наивысшем за всю историю» уровне и это будет подтверждено в ходе предстоящей поездки Путина. Помощник президента добавил, что визиты главы государства длительностью в четыре дня бывают крайне редко.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Китая являются привилегированным стратегическим партнерством. Он отметил, что РФ и КНР сходятся в позиции, что потенциал развития взаимоотношений между странами «еще далеко не раскрыт».

Ранее сообщалось, что в России ожидают «прорывных решений» в ходе визита Путина в Китай.