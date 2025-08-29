На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков рассказал, что Путин будет делать в Пекине

Ушаков: Путин посетит парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне
Alexei Druzhinin/Kremlin/AP

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Пекин посетит парад, посвященный 80-й годовщине победы во Второй мировой войне и разгрома милитаристской Японии. Об этом заявил в интервью РИА Новости помощник Путина Юрий Ушаков.

«Третьего сентября наш президент в качестве главного гостя, это китайские представители всячески подчеркивают, будет присутствовать на праздничных мероприятиях», — рассказал он.

Помимо российского лидера парад посетят главы еще 25 государств, а также руководители международных организаций. На трибунах на центральной площади в Пекине будут стоять родственники советских военачальников, участвовавших в боях против Квантунской армии на территории будущей КНР — Василия Чуйкова и Александра Василевского.

Василий Чуйков в период с 1940 по 1942 год занимал должность военного атташе в Китае и был главным военным советником главнокомандующего китайской армией Чана Кайши. Александр Василевский с осени 1944 года участвовал в разработке плана Маньчжурской стратегической наступательной операции, а затем руководил проведением этой операции, в результате которой Китай был освобожден за 24 дня — за период с 9 августа по 3 сентября 1945 года.

Ранее был объявлен состав делегации от РФ на переговорах Путина и Си Цзиньпина.

