Объявлен состав делегации от РФ на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: в переговорах Путина и Си Цзиньпина примут участие Лавров и Песков
Сергей Гунеев/РИА Новости

В российскую делегацию, которая будет сопровождать президента РФ Владимира Путина на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, войдут три заместителя главы правительства РФ, более 10 министров, а также представители бизнеса и госкорпораций. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, которого цитирует РИА Новости.

По словам Ушакова, в состав делегации войдут он сам, вице-премьеры Денис Мантуров, Дмитрий Чернышенко и Александр Новак, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, министр обороны Андрей Белоусов и глава МИД Сергей Лавров.

Кроме того, среди делегатов значатся министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунов, министр экономического развития Максим Решетников, министр спорта Михаил Дегтярев, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Минсельхоза Оксана Лут.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзине пройдет с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии будут участвовать более 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций.

Ранее сообщалось, что в России ожидают «прорывных решений» в ходе визита Путина в Китай.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
