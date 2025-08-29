На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына в Китае

Ушаков: РФ прорабатывает возможность двусторонней встречи Путина и Ким Чен Ына
Гавриил Григоров/РИА Новости

Российская сторона прорабатывает возможность двусторонней встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Китае во время мероприятий по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Мы сейчас прорабатываем возможность для двусторонней встречи, естественно», — сказал он.

Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в столице Китая. Помощник Путина отметил, что что российско-китайские отношения на данный момент находятся на «наивысшем за всю историю» уровне и это будет подтверждено в ходе предстоящей поездки Путина. Визиты главы государства длительностью в четыре дня бывают крайне редко, добавил Ушаков.

На парад Победы в Китай приедет и Ким Чен Ын. Согласно пресс-релизу ЦТАК, северокорейский лидер поучаствует в мероприятиях в честь «победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашистской войне».

Ранее сообщалось, что в России ожидают «прорывных решений» в ходе визита Путина в Китай.

