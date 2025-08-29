На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ожидают «прорывных решений» в ходе визита Путина в Китай

Китаист Котков: визит Путина в КНР может помочь создать новую систему платежей
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай обе стороны будут обсуждать процесс создания независимой системы платежей, которая была бы непрозрачной для других стран. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, китаист Кирилл Котков.

«Та система платежей, которая сейчас используется между Россией и Китаем, достаточно прозрачна для тех же Соединенных Штатов, которые могут видеть, за что и куда идут деньги. Это создает риски для введения вторичных санкций против китайских компаний, поэтому сейчас используются разные обходные системы. Я уверен, что, если будет создана непрозрачная система платежей, то это будет прорыв», — пояснил китаист.

Кроме того, по мнению Коткова, в ходе встречи в «верхах» Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может быть подписана новая декларация, которая изменит вес организации на международной арене.

«Новая декларация, если она, конечно, будет подписана, должна сблизить страны, входящие в ШОС, и превратить организацию во что-то более серьезное. Пока что ШОС часто ограничивается благонамеренными речами и не более того. Если же страны-члены примут решение о модернизации, то это будет очень важный шаг», — заключил Котков.

Президент России Владимир Путин направится в Китай с официальным визитом, который продлится четыре дня с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки лидер РФ примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее китаист оценил публикацию о неожиданном подарке Путина Китаю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами