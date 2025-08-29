В России ожидают «прорывных решений» в ходе визита Путина в Китай

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай обе стороны будут обсуждать процесс создания независимой системы платежей, которая была бы непрозрачной для других стран. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, китаист Кирилл Котков.

«Та система платежей, которая сейчас используется между Россией и Китаем, достаточно прозрачна для тех же Соединенных Штатов, которые могут видеть, за что и куда идут деньги. Это создает риски для введения вторичных санкций против китайских компаний, поэтому сейчас используются разные обходные системы. Я уверен, что, если будет создана непрозрачная система платежей, то это будет прорыв», — пояснил китаист.

Кроме того, по мнению Коткова, в ходе встречи в «верхах» Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может быть подписана новая декларация, которая изменит вес организации на международной арене.

«Новая декларация, если она, конечно, будет подписана, должна сблизить страны, входящие в ШОС, и превратить организацию во что-то более серьезное. Пока что ШОС часто ограничивается благонамеренными речами и не более того. Если же страны-члены примут решение о модернизации, то это будет очень важный шаг», — заключил Котков.

Президент России Владимир Путин направится в Китай с официальным визитом, который продлится четыре дня с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки лидер РФ примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

