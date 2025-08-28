Ким Чен Ын отправится на парад победы в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время примет участие в параде победы в Пекине. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Согласно пресс-релизу, северокорейский лидер поучаствует в мероприятиях в честь «победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашисткой войне».

На прошлой неделе японское правительство по дипломатическим каналам призвало страны Азии и Европы не участвовать в памятных мероприятиях и военном параде в Китае 3 сентября в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. Источники рассказали, что через свои посольства за границей Япония проинформировала другие страны, что памятные мероприятия в КНР носят антияпонский подтекст, по этой причине участие в них должно быть тщательно продумано. Таким образом Токио стремится помешать распространению китайской интерпретации истории.

Ранее Китай выразил протест Японии за призывы бойкотировать парад.