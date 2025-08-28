На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын отправится на парад победы в Китай

ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын приедет на парад победы в Пекин
true
true
true
close
KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время примет участие в параде победы в Пекине. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

Согласно пресс-релизу, северокорейский лидер поучаствует в мероприятиях в честь «победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашисткой войне».

На прошлой неделе японское правительство по дипломатическим каналам призвало страны Азии и Европы не участвовать в памятных мероприятиях и военном параде в Китае 3 сентября в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. Источники рассказали, что через свои посольства за границей Япония проинформировала другие страны, что памятные мероприятия в КНР носят антияпонский подтекст, по этой причине участие в них должно быть тщательно продумано. Таким образом Токио стремится помешать распространению китайской интерпретации истории.

Ранее Китай выразил протест Японии за призывы бойкотировать парад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами