В Индии исключили ответные меры на рост торговых пошлин США

Bloomberg: Индия не будет отвечать на рост торговых пошлин США
Индия не станет вводить ответные меры на увеличение торговых пошлин США до 50%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в индийском министерстве торговли и экономического развития.

По словам источника, в настоящее время между ключевыми министерствами Индии и США продолжаются неформальные консультации, посвященные важнейшим вопросам. В частности, по данным агентства, обсуждения касаются обороны и внешней политики.

Журналисты отметили, что Нью-Дели планирует продолжить работу с Вашингтоном по подписанию двустороннего торгового соглашения. Однако, как подчеркнул источник, стороны не смогут утвердить документ до тех пор, пока не будут отменены взаимные и вторичные пошлины.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Индия намерена в сентябре увеличить импорт российской нефти на 10-20% в месячном выражении, несмотря на давление США. По данным журналистов, российская сторона снижает цены на энергоресурсы, чтобы продавать больше сырой нефти.

Ранее экономист рассказал о выгоде России из-за «войны» между США и Индией.

