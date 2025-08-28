Экономист рассказал о выгоде России из-за «войны» между США и Индией

В условиях американского давления из-за российской нефти у Индии нет другого варианта, кроме развития сотрудничества с БРИКС и ШОС. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

«У Индии действительно есть интересы в Соединенных Штатах, но они относительно небольшие. Развитие нормальных торгово-экономических связей с тем же Китаем может принести Нью-Дели больше. Тот факт, что премьер Моди едет в Китай на встречу стран ШОС, свидетельствует о желании Индии диверсифицировать свои отношения. Кроме того, Моди пришел к власти на волне возрождения национализма, и любой прогиб под США будет крайне негативно воспринят внутри Индии. Поэтому у него фактически нет выбора, кроме как укреплять отношения с БРИКС и ШОС», — сказал эксперт.

По его мнению, Моди принципиально не пойдет на уступки Вашингтону и начнет искать новых партнеров, а также укреплять отношения с Россией, которая всегда была верным союзником Нью-Дели.

«Соединенные Штаты выбрали в качестве мишени для удара по российской нефти именно Индию, потому что был расчет на то, что из-за слабой экономики Нью-Дели откажется от сотрудничества с Россией. Индия ежегодно зарабатывает на торговле с США $40 млрд. Для Штатов — сумма небольшая, но большая для Индии. Ранее Вашингтон пытался давить на Китай, но ничего не получилось. Можно было бы надавить на Турцию, но это страна НАТО. На арабских партнеров США давить не станут. Вот и осталась одна Индия», — пояснил Зубец.

28 августа старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Bloomberg TV назвал конфликт на Украине «войной Моди» из-за нежелания премьер-министра Индии Нарендры Моди отказываться от закупки российской нефти.

«Налогоплательщики проигрывают, потому что мы должны финансировать войну Моди. Я имею в виду войну Моди, потому что дорога к миру пролегает, в частности, через Нью-Дели», — сказал Наварро.

Ранее стало известно, что Индия хочет увеличить закупки российской нефти, несмотря на давление США.