Путин назвал ключевую задачу российской власти

Рост благосостояния россиян является главной задачей властей России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

«Наша главная, важнейшая задача — это повышение качества жизни людей. Улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее», — заявил Путин членам правительства.

В ходе совещания президент России также поднял вопрос обеспечения сбалансированного роста экономики России и ее структурных изменений.

До этого в мае 2025 года Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» заявил, что Россия вышла на самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю страны.

24 января Путин, выступая на заседании Попечительского совета МГУ, удивился тому, что средняя зарплата в столице составляет не более 160 тыс. рублей.

Ранее в России заявили о росте благосостояния граждан.