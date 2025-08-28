В Госдуме оценили просьбу бизнеса компенсировать убытки от украинских БПЛА

Российский бизнес попросил президента Владимира Путина проработать механизм компенсации убытков из-за атак украинских беспилотников и внести поправки в Налоговый кодекс. Инициативу в беседе с «Газетой.Ru» оценил зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

«Вопрос неоднозначный, но я думаю, что внесение такой новеллы в Налоговый кодекс будет несколько странным. Системообразующие предприятия, которые представляют особую важность для страны, может быть для них какой-то порядок компенсации убытков и нужно разработать и проработать. Должна быть работа по индивидуальному списку [компаний]. И я думаю, что здесь такие вопросы можно решать в рамках рабочего процесса, в правительстве. Для новеллы в Налоговый кодекс, это все-таки неподходящий формат. При том, что можно согласиться с тем, что действительно есть проблематика, но над форматом надо еще поработать», — сказал он.

Кирьянов объяснил, почему соответствующие меры нельзя проработать со страховыми компаниями. По мнению депутата, стоит учитывать статус предприятий, претендующих на выплату.

«Страховые компании относят [атаки БПЛА] к форс-мажору. И поэтому здесь, если говорить о каком-то системном подходе, то может быть, это все-таки специальный страховой фонд, который будет поддерживать государство. Здесь должен присутствовать принцип целесообразности. Какие-то моменты надо учитывать, именно, связанные со статусом предприятий. Даже если мы говорим о государственном страховом фонде — это не страховка, это механизм поддержки», — сказал он.

Газета «Ведомости» до этого сообщила, что Российский союз промышленников и предпринимателей в письме для президента Владимира Путина направил предложение – внести в Налоговый кодекс механизмы компенсации убытков, которые предприятия несут из-за атак украинских беспилотников. Сообщается, что бизнес в России несет значительные расходы на устранение последствий атак. Письмо, как пишет издание, подписал президент РСПП Александр Шохин.

