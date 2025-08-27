Стивен Сигал открыл бизнес по переработке отходов в России

Mash: актер Стивен Сигал открыл бизнес по переработке пластика в России

Американский актер и спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям с США Стивен Сигал открыл новый бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Сигал стал учредителем компании вместе с сыном Домиником и бизнесменом Михаилом Замариным. Фирма специализируется на торговле продуктами, одеждой, сигаретами, самолетами и научными исследованиями в нанотехнологиях.

Замарин рассказал Mash, что он вместе с Сигалом объединил свои компании в ООО «Хикари». Как отметил предприниматель, помимо продаж компания займется переработкой грязного пластика.

По словам Замарина, он хочет увеличить долю переработанного пластика в России с 4% до 20%.

В июле Стивен Сигал покинул пост генерального директора ООО «Пять элементов». Компания зарегистрирована в 2023 году. Его совладельцами в равных долях изначально являлись Стивен Сигал и его сын Доминик Сан Рокко Сигал. Место артиста занял Владислав Казак.

