На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стивен Сигал открыл бизнес по переработке отходов в России

Mash: актер Стивен Сигал открыл бизнес по переработке пластика в России
close
РИА «Новости»

Американский актер и спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям с США Стивен Сигал открыл новый бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Сигал стал учредителем компании вместе с сыном Домиником и бизнесменом Михаилом Замариным. Фирма специализируется на торговле продуктами, одеждой, сигаретами, самолетами и научными исследованиями в нанотехнологиях.

Замарин рассказал Mash, что он вместе с Сигалом объединил свои компании в ООО «Хикари». Как отметил предприниматель, помимо продаж компания займется переработкой грязного пластика.

По словам Замарина, он хочет увеличить долю переработанного пластика в России с 4% до 20%.

В июле Стивен Сигал покинул пост генерального директора ООО «Пять элементов». Компания зарегистрирована в 2023 году. Его совладельцами в равных долях изначально являлись Стивен Сигал и его сын Доминик Сан Рокко Сигал. Место артиста занял Владислав Казак.

Ранее Мартиросян отказался от совместного бизнеса с Галустяном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами