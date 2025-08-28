Немецкий журнал Compact доставит в РФ серебряные монеты с изображением Путина

Немецкий политический журнал Compact, известный пророссийской позицией, планирует доставить в Россию специально выпущенные серебряные монеты с изображением президента РФ Владимира Путина. Об этом корреспондент издания Доминик Райхерт сообщил ТАСС.

Сувенирные монеты с портретом российского лидера и надписью «Патриот Владимир Путин» отчеканены из серебра. По замыслу создателей, они символизируют «стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом».

«Мы обязательно отправим монету в посольство России в Германии. Во время моей следующей поездки в ноябре я надеюсь лично вручить несколько экземпляров Марии Захаровой», — заявил Райхерт.

Журнал Compact неоднократно подвергался давлению со стороны немецких властей за свою пророссийскую позицию и критику политики западных стран. Издание известно своими нетрадиционными для немецкого медиаполя взглядами.

О том, что Compact выпустил посвященную Путину серебряную монету, немецкий журнал сообщил 23 августа.

Ранее руководитель Compact выразил поддержку Путину.