ЕС вызвал постпреда России из-за якобы повреждения здания дипмиссии в Киеве

Каллас: ЕС вызвал постпреда РФ после якобы удара по зданию дипмиссии в Киеве

Евросоюз вызвал и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна после ночного якобы удара по зданию дипмиссии европейского объединения в Киеве. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться мишенью», — заявила Каллас.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта обвинил ВС РФ в ударе по дипмиссии ЕС. Факт повреждения здания без уточнения конкретных причин позднее подтвердила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, дипломаты не пострадали.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, только по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

В Кремле также отметили, что ВС РФ атакуют только военную инфраструктуру Украины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести вторичные санкции в рамках ограничений против России.