На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС вызвал постпреда России из-за якобы повреждения здания дипмиссии в Киеве

Каллас: ЕС вызвал постпреда РФ после якобы удара по зданию дипмиссии в Киеве
true
true
true
close
eucopresident/X

Евросоюз вызвал и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна после ночного якобы удара по зданию дипмиссии европейского объединения в Киеве. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться мишенью», — заявила Каллас.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта обвинил ВС РФ в ударе по дипмиссии ЕС. Факт повреждения здания без уточнения конкретных причин позднее подтвердила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, дипломаты не пострадали.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, только по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

В Кремле также отметили, что ВС РФ атакуют только военную инфраструктуру Украины.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести вторичные санкции в рамках ограничений против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами