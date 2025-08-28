Кошта обвинил Россию в ударе по миссии ЕС на Украине

Глава Евросовета Кошта обвинил Россию в ударе по зданию миссии ЕС в Киеве

Председатель Евросовета Антониу Кошта обвинил Россию в ударе по зданию миссии ЕС, расположенному в Киеве. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, здание представительства Евросоюза было повреждено якобы в результате «преднамеренного удара» ВС РФ.

«ЕС не поддастся запугиванию. Агрессия России только укрепляет нашу решимость поддерживать Украину и ее народ», — написал Кошта.

До этого украинские СМИ сообщили об атаках на цели в Киеве и в пригороде. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале, в результате ударов в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Деснянском районах произошли пожары. Сообщается также о взрывах в Борисполе и Василькове.

При этом министерство обороны России этот удар, равно как и якобы попадание в здание миссии ЕС в Киеве, не комментировало и не подтверждало.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Как заявляют в военном ведомстве, атаки производятся только по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, ВС РФ не атакуют гражданские объекты.

