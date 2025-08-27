Евросоюз может ввести вторичные санкции в рамках ограничений против России

Bloomberg: ЕС может ввести вторичные санкции в рамках ограничений против России

Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам осведомленных источников, Европейский союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России обходить существующие карательные меры блока против Москвы», — говорится в сообщении издания.

Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене «позднее на этой неделе» и, как ожидается, обсудят «ряд вариантов», пишет агентство.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться мирного урегулирования ситуации на Украине, поэтому не торопится вводить экономические санкции против России, которые могут быть «очень серьезными».

Отвечая на вопрос журналистов о возможности введения антироссийских санкций, глава Белого дома ответил, что хочет «увидеть сделку» между Москвой и Киевом.

Ранее вице-президент США назвал условие для смягчения антироссийских санкций.