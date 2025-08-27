На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз может ввести вторичные санкции в рамках ограничений против России

Bloomberg: ЕС может ввести вторичные санкции в рамках ограничений против России
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам осведомленных источников, Европейский союз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России обходить существующие карательные меры блока против Москвы», — говорится в сообщении издания.

Министры иностранных дел ЕС встретятся в Копенгагене «позднее на этой неделе» и, как ожидается, обсудят «ряд вариантов», пишет агентство.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться мирного урегулирования ситуации на Украине, поэтому не торопится вводить экономические санкции против России, которые могут быть «очень серьезными».

Отвечая на вопрос журналистов о возможности введения антироссийских санкций, глава Белого дома ответил, что хочет «увидеть сделку» между Москвой и Киевом.

Ранее вице-президент США назвал условие для смягчения антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами