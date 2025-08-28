На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен подтвердила факт ночного удара по миссии ЕС в Киеве

Фон дер Ляйен: персонал миссии ЕС в Киеве не пострадал при ночном ударе
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила факт ночного удара по зданию миссии Евросоюза в Киеве. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Ночью в Киеве также ударили по миссии ЕС. Наш персонал невредим», — заявила руководитель ЕК.

Она также призвала РФ начать переговоры и «немедленно прекратить удары».

О том, что ВС России якобы ударили по зданию миссии ЕС в Киеве, ранее также заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

Доказательств своих слов представители европейского объединения не привели.

По данным Mash, в ночь на 28 августа ВС РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам, а также железнодорожным узлам на Украине. По целям было запущено более 500 беспилотников, ракет «Искандер», «Кинжал» и Х-101.

Журналисты утверждают, что целью ударов были ООО «Спецоборонмаш», АО «Киевский радиозавод», «Киев-22» и промышленный комплекс Samsung-Ukraine. Также был поражен разработчик беспилотников Ukrspecsystems.

Минобороны РФ пока эту информацию официально не подтверждало.

Ранее сообщалось, что Каллас резко отреагировала на массированный удар ВС РФ по Украине.

