На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пашинян анонсировал свой визит в Россию

Премьер Армении Пашинян заявил о планах посетить Россию в конце сентября
true
true
true
close
Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге заявил, что планирует посетить Россию в конце сентября. Его слова передает РИА Новости.

«Я рад, что меня ждут в России, я знаю, что меня ждут в России, и я всегда жду очередной возможности посетить Россию», — сказал Пашинян.

Он отметил, что у Армении и России сложилась очень хорошая практика обоюдных визитов.

Также Пашинян выразил надежду, что сможет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным раньше — на саммите ШОС в Китае, который будет проходить с 31 августа по 1 сентября.

До этого Никол Пашинян заявил, что Ереван не ищет конфликтов с Москвой. Он подчеркнул, что Армения стремится иметь с РФ нормальные, дружественные отношения, основанные на взаимном уважении. Также Пашинян охарактеризовал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, назвав их прозрачными и искренними.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами