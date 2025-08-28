Пашинян анонсировал свой визит в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге заявил, что планирует посетить Россию в конце сентября. Его слова передает РИА Новости.

«Я рад, что меня ждут в России, я знаю, что меня ждут в России, и я всегда жду очередной возможности посетить Россию», — сказал Пашинян.

Он отметил, что у Армении и России сложилась очень хорошая практика обоюдных визитов.

Также Пашинян выразил надежду, что сможет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным раньше — на саммите ШОС в Китае, который будет проходить с 31 августа по 1 сентября.

До этого Никол Пашинян заявил, что Ереван не ищет конфликтов с Москвой. Он подчеркнул, что Армения стремится иметь с РФ нормальные, дружественные отношения, основанные на взаимном уважении. Также Пашинян охарактеризовал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, назвав их прозрачными и искренними.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.