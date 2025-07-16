Пашинян рассказал о том, как относится к Путину

Пашинян назвал свои отношения с Путиным и Мишустиным искренними и прозрачными

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Слова главы армянского кабмина передает ТАСС.

«У меня очень уважительные, открытые, искренние, прозрачные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. У меня очень открытые, искренние, прозрачные отношения с председателем правительства Михаилом Мишустиным», — отметил он.

В начале июня спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала конструктивными отношения Путина и Пашиняна.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в ОДКБ, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.