Пашинян заявил, что Армения не ищет конфликтов с Россией

Ереван не ищет конфликтов с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Мы хотим иметь с Россией нормальные, естественные и дружественные отношения, основанные на взаимном уважении», — сказал он во время пресс-конференции.

Также Пашинян заявил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявлял, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в ОДКБ, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.