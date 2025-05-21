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Лавров заявил, что Россия и Армения прошли период недоверия и обид

Лавров: Россия и Армения прошли стадию взаимного недоверия и обид
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Наши переговоры в МИДе сегодня и встреча с президентом подтвердили, что мы переходим стадию взаимных недоверий или взаимных обид», — подчеркнул он.

Российский министр также сообщил, что все вопросы с несостоявшимися поставками оружия в Армению, а также с их оплатой решены.

Лавров, говоря о новых поставках оружия, отметил, что Россия вынуждена воевать против всей Европы. Министр иностранных дел РФ указал, что для этой ситуации Москва не может выполнить все свои обязательства в срок, однако даже в непростой обстановке она передает целый ряд систем вооружений.

Глава МИД также отмечал, что в Армении нет признаков украинизации, поскольку в стране нет законов, притесняющих русский язык и русскоязычных людей.

Ранее РФ запросила у Армении информацию о планах США по военной технике.

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