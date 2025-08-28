«Надо дать по рукам»: Медведев пригрозил ответом на «натовизацию» Австрии

Курс Австрии на милитаризацию и заявления о возможном вступлении страны в НАТО уничтожают образ государства-миротворца и повышают риск того, что бундесхейер может стать конечной целью Вооружённых сил России. В отношении всех стран, выбравших этот путь, были предприняты ответные меры, так как РФ должна отвечать на угрозы безопасности, и для Австрии исключений делать никто не будет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для RT.

Медведев напомнил, что в Вене заявили о появлении исторического шанса избавиться от «оков прошлого» в виде нейтралитета на фоне так называемой «российской угрозы». Однако принцип нейтралитета лежит в основе австрийской государственности, которую помогли восстановить союзники после Второй мировой войны, она закреплена в соответствующих документах, подчеркнул Медведев.

«Вслед за Финляндией и Швецией истеблишмент Австрии, подстрекаемый кровожадным Брюсселем, подогревает общественную дискуссию об отказе от конституционно закреплённого нейтрального статуса ради вступления в НАТО», ― отметил политик, напомнив, что против этой идеи выступают австрийское общество, включая оппозиционную партию свободы, которую поддерживают 37% граждан.

При этом, по мнению Медведева, условия для отказа от нейтралитета Австрии создаются давно, в частности, об этом говорят ведущениеся с 90-х годов налаживание военных связей ещё с 90-х годов, наращивание военного присутствия за пределами Европы, участие в военно-тренировочных миссиях ЕС. Все это подтверждает, что параллельно с процессом наращивания оборонного комплекса ЕС велась «ползучая натовизация» республики, убежден политик.

«Вена активно участвовала в инициативе НАТО «Партнёрство ради мира», по сути, уже встроившись в блоковую логику. Австрия получила статус ключевой транзитной страны для НАТО. Только в 2024 году по её земле прошли более 3 тыс. военных транспортов, а в небе совершили свыше 5 тыс. полётов самолёты альянса», ― подчеркнул зампред Совбеза.

В данной ситуации Москва вынуждена будет «дать по рукам любителям военной истерии», так как Австрия не вправе менять в одностороннем порядке закреплённое в законодательстве постоянство нейтралитета, пишет Медведев. Он напомнил, что Вена сегодня является одним из центров многосторонней дипломатии, где расположены штаб-квартиры около 20 межправительственных международных организаций, включая ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК. Курс на милитаризацию, по его мнению, должен привести к переносу штаб-квартир в страны Глобального Юга и Востока, которые могут обеспечить условия их работы.

«Ответные меры на военные угрозы безопасности нашей страны были приняты в отношении Стокгольма и Хельсинки после их вступления в НАТО. Для Австрии также никто исключений делать не будет», ― заключил Медведев.

Напомним, 28 июля глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что страна может вступить в НАТО, отказавшись от своего нейтралитета. Она подчеркнула необходимость соответствующего обсуждения в австрийском обществе. Российские эксперты считают, что вступление в альянс было бы крайне нелогичным, но вероятность, что Вена пойдёт по стопам Хельсинки и Стокгольма, весьма высока. Подробности ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме прокомментировали возможность вступления Австрии в НАТО.