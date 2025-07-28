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В Госдуме прокомментировали возможность вступления Австрии в НАТО

Депутат Никонов: австрийцы вряд ли решатся вступить в НАТО
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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила, что страна готова обсуждать вопрос о вступлении в Североатлантический альянс из-за «внешней политики России», до этого страна сохраняла нейтралитет по отношению к РФ. Зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов рассказал «Газете.Ru», что Австрия вряд ли решится вступить в НАТО.

«Думаю, в обозримой перспективе не откажется [от нейтралитета]. Для отказа надо денонсировать многосторонний договор 1955 года. Вряд ли австрийцы на это решатся», — сказал он.

Многосторонний договор 1955 года – договор между СССР, США, Великобританией и Францией. Согласно нему, Австрии запрещено вступать в политический или экономический союз с Германией в какой-либо форме. После подписания договор положил конец оккупации Австрии войсками четырех держав – он восстановил суверенитет государства на границах 1938-го года.

Ранее в МИД Австрии заявили, что позиция США «преподнесла Путину Крым на блюдечке».

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