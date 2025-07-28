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Политика
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«Нейтралитет нас не защитит». Австрия может вступить в НАТО

Welt: Австрия допустила возможность вступления в НАТО
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Sean Gallup/Getty Images
Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что страна может вступить в НАТО, отказавшись от своего нейтралитета. Она подчеркнула необходимость соответствующего обсуждения в австрийском обществе. Российские эксперты считают, что вступление в альянс было бы крайне нелогичным, но вероятность, что Вена пойдет по стопам Хельсинки и Стокгольма, весьма высока.

Австрия готова обсуждать возможное членство в НАТО, заявила глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер в интервью для Welt.

«Один лишь нейтралитет нас не защитит. Австрию на фоне все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в нашу оборону, а также в партнерские отношения», — отметила министр, добавив, что собственных средств недостаточно.

Майнль-Райзингер добавила, что большинство австрийских избирателей и законодателей не поддерживают идею вступления в альянс. Тем не менее соответствующая «дискуссия необходима».

«Искаженная логика»

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков назвал абсолютно нелогичным желание Вены вступить в НАТО и лишиться важнейшего преимущества этой страны — нейтрального статуса, который и гарантировал австрийцам безопасность. По словам парламентария, такой подход освобождал бюджет Австрии от больших военных расходов, позволял направлять средства на экономическое и социальное развитие.

Как подчеркнул Новиков в беседе с «Лентой.ру», Россия не рассматривает Австрию как соперника, при том что НАТО воспринимается Москвой как «враждебная структура».

«Логика австрийских политиков в данном случае выглядит абсолютно искаженной, переворачивающей все с ног на голову, не соответствующей объективной реальности», — заключил депутат.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в свою очередь подчеркнул, что желание австрийских политиков вступить в НАТО доказывают «набирающую обороты милитаризацию Европы».

«Весьма тревожны сообщения о том, что в нейтральной Австрии некоторые политики, включая главу МИД, начинают рассуждать о вступлении страны в блок НАТО. Это еще раз доказывает, что милитаризация Европы с подачи Лондона, Брюсселя и Парижа продолжает набирать обороты», — говорится в посте Карасина в Telegram.

Сенатор указывает, что большинство граждан Австрии пока выступает против членства в альянсе, но «на примере других стран, это не является преградой для НАТО-центристов».

«Системная медийная обработка австрийских граждан будет продолжена», — прогнозирует Карасин.

Кандидат исторических наук, политолог Иван Коновалов полагает, что Австрия с высокой долей вероятности в скором будущем станет страной — членом НАТО.

«Учитывая общую тенденцию, скорее, вступление Австрии в НАТО состоится. Поскольку Финляндия и Швеция, которые находились в таком же положении фактически, долго не вступали в альянс, но теперь вступили. Очевидно, что оказывается давление натовскими кругами, потому что ситуация сложная», – говорит он.

По мнению эксперта, ни Австрия, ни НАТО не смогут дать четкого ответа на вопрос, зачем сейчас необходимо присоединение страны к блоку.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года, Швеция — 7 марта 2024 года. К настоящему моменту в блок входит 32 страны.

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