Пашинян рассказал о судьбе «Электрических сетей» арестованного Карапетяна

Пашинян: «Электрические сети» Карапетяна должны служить интересам армянского народа
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ЗАО «Электрические сети» арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна «должно служить интересам армянского народа». Об этом политик заявил на брифинге с журналистами, его слова передает ТАСС.

«Армения никогда не проигрывала и не станет проигрывать в вопросе «Электросетей Армении»», — подчеркнул он.

В начале июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» Карапетяна. 15 августа антикоррупционный суд продлил арест бизнесмена на два месяца.

Предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали за то, что он вступился за церковь, и это вызвало возмущение армян по всему миру. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, который был лидером манифестантов, требовавших в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали архиепископа Микаэла. Его обвинили в призывах к захвату власти. Сам он назвал обвинения сфабрикованными.

Ранее экс-президент Армении объяснил, почему продал «Электросети Армении» Карапетяну

