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В Армении одобрили закон о национализации «Электрических сетей» Карапетяна

Парламент Армении принял закон о национализации «Электросетей» Карапетяна
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TASHIR

Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщает ТАСС.

За изменения проголосовали 65 депутатов, против — 27.

Правящая партия «Гражданский договор» инициировала поправки в законы «Об энергетике» и «О комиссии по урегулированию общественных услуг». Новые нормы позволяют регулятору инициировать административное производство при угрозе энергобезопасности, назначать временного управляющего компанией, а также требовать изменений в устав и составе руководства.

Оппозиция назвала процесс незаконным, а в самой компании пообещали оспаривать решение. Правительство получит преимущественное право выкупа по рыночной стоимости.

2 июля парламент Армении принял в I чтении законопроект о национализации «Электросетей».

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе «Ташир» Карапетяна в Ереване прошли обыски.

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