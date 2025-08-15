В Армении продлили арест российскому бизнесмену Карапетяну

Антикоррупционный суд в Ереване продлил срок заключения под стражей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Арама Вардеваняна.

«К сожалению, суд продлил на 2 месяца арест Самвела Карапетяна», — сказал юрист.

Он добавил, что считают обвинения против своего подзащитного беспочвенными.

В июне Самвела Карапетяна, возглавляющего ГК «Ташир», задержали и арестовали в Армении. Бизнесмену предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в республике. Карапетян не признает вину. 11 августа апелляционный суд счел задержание предпринимателя неправомерным.

13 августа Карапетян сообщил о планах создать политическое движение под названием «По-своему». Он отметил, что у него с соратниками есть свое видение построения хорошего будущего для Армении.

Ранее сообщалось, что Пашинян выдвинул условие для арестованного в Армении Карапетяна.