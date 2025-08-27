На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство РФ в Бельгии прокомментировало планы об отправке Украине истребителей F-16

Посольство РФ: главы МИД Бенилюкса действуют «в пику мирным усилиям» РФ и США
true
true
true
close
Piroschka van de Wouw/Reuters

Главы МИД Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов, Люксембурга) объявили о намерении передать Украине истребитель F-16 «в пику мирным усилиям» России и США. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Бельгии.

«Прискорбно, что руководство Бельгии стремительно дрейфует в своих подходах в сторону наиболее русофобского и ястребиного лагеря из числа стран-членов НАТО и ЕС, окончательно загоняя в тупик российско-бельгийские отношения», — говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что в «конфронтационном ключе России угрожают новыми санкциями и преследованием по линии различных псевдоправовых механизмов и самопровозглашенных трибуналов».

Накануне стало известно, что Бельгия намерена передать Украине новую партию истребителей F-16, а также выделить €20 млн. Первые F-16 от Запада Украина получила в конце июля 2024 года. На тот момент F-16 решили поставить Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания.

В мае 2025 года бельгийские власти заявляли, что намерены каждый год поставлять оружие Украине на €1 млрд и планируют ускорить поставки своих истребителей F-16.

Ранее Польша сообщила об отправке Украине списанных истребителей МиГ-29.

