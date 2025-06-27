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Польша отправит Украине списанные истребители МиГ-29

Глава МИД Сикорский: Польша готова постепенно передавать Киеву МиГ-29
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IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польша готова передать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29. Об этом в интервью агентству PAP заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Польша внесет свой вклад посредством постепенной передачи снимаемых с вооружения в Войске Польском МиГ-29», — сообщил он.

При этом глава МИД страны не уточнил сроки, когда Варшава будет готова передать Киеву истребители.

В конце мая европейские страны объявили о новых пакетах военной помощи Украине, включая устаревшую технику и боеприпасы. Как сообщало РИА Новости, основу поставок составляют списанные танки M1A1 Abrams из Австралии и системы ПВО от Бельгии, однако США пока не подтвердили выделение дополнительных ресурсов.

Тогда, среди прочих, Италия заявила, что поставит ВСУ снаряды калибра 155 мм, 400 БТР M113 и ЗРК SAMP/T, а Польша сосредоточилась на обучении военных и передаче остатков советских истребителей МиГ-29.

Ранее в Европе испугались слов ведущего Соловьева о якобы «ядерном ударе» по Польше.

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