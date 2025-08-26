На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бельгия назвала сроки поставки истребителей F-16 Украине

Бельгия передаст Украине самолеты F-16 в сентябре
close
Depositphotos

Бельгия намерена передать Украине новую партию истребителей F-16, а также выделить €20 млн. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ.

Как отмечается, Киев получит самолёты в сентябре, а деньги пойдут на восстановление инфраструктуры.

Первые F-16 от Запада Украина получила в конце июля 2024 года. Их размещали в 40 километрах от линии фронта, чтобы истребители не уничтожили российские военные. Украинская сторона получила тогда первые 10 самолетов, а всего ВСУ обещали передать 79 таких истребителей. На тот момент F-16 решили поставить на Украину Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания.

Однако Бельгия в 2024 году Бельгия заявила, что не может отправить истребители на Украину, объяснив это отсутствием подготовленных украинских военных летчиков и нехваткой запчастей.

В мае 2025 года бельгийские власти заявляли, что намерены каждый год поставлять оружие Украине на €1 млрд и планируют ускорить поставки своих истребителей F-16.

Ранее Польша сообщила об отправке Украине списанных истребителей МиГ-29.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами