Суд в Грузии заморозил счета семи неправительственных организаций

Тбилисский городской суд арестовал счета семи неправительственных организаций (НПО), финансировавших беспорядки в Грузии в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру Грузии.

По информации следствия, НПО координировали и снабжали специальными средствами участников акции в 2024 году. На деньги, выделенные организациями, протестующие покупали противогазы, защитные очки, закрывающие лицо маски, перцовые баллончики и другие средства, которые использовали во время противостояния с полицией. Средствами НПО погашались штрафы участников протеста, а также обеспечивалась защита в суде.

Уточняется, что заморожены счета Фонда гражданского общества, Международного общества справедливых выборов и демократии, Института развития свободы информации, фонда «Защитники демократии», «Демократическая инициатива Грузии», «Сафари» и Центра социальной справедливости. Помимо этого, руководители НПО открыто призывали к гражданскому неповиновению, отметили в генпрокуратуре Грузии.

Протесты в Грузии продолжаются с октября 2024 года. Оппозиционные партии и экс-президент страны Саломе Зурабишвили не согласны с результатами парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Ранее премьер Грузии заявил о предотвращении четырех революций в стране.