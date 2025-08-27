На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд в Грузии заморозил счета семи неправительственных организаций

В Грузии арестованы счета семи НПО, финансировавших протесты
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Тбилисский городской суд арестовал счета семи неправительственных организаций (НПО), финансировавших беспорядки в Грузии в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру Грузии.

По информации следствия, НПО координировали и снабжали специальными средствами участников акции в 2024 году. На деньги, выделенные организациями, протестующие покупали противогазы, защитные очки, закрывающие лицо маски, перцовые баллончики и другие средства, которые использовали во время противостояния с полицией. Средствами НПО погашались штрафы участников протеста, а также обеспечивалась защита в суде.

Уточняется, что заморожены счета Фонда гражданского общества, Международного общества справедливых выборов и демократии, Института развития свободы информации, фонда «Защитники демократии», «Демократическая инициатива Грузии», «Сафари» и Центра социальной справедливости. Помимо этого, руководители НПО открыто призывали к гражданскому неповиновению, отметили в генпрокуратуре Грузии.

Протесты в Грузии продолжаются с октября 2024 года. Оппозиционные партии и экс-президент страны Саломе Зурабишвили не согласны с результатами парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Ранее премьер Грузии заявил о предотвращении четырех революций в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами