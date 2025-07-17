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Премьер Грузии заявил о предотвращении четырех революций в стране

Премьер Кобахидзе: Грузия пресекла четыре попытки революций за четыре года
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Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Власти Грузии за четыре годы предотвратили четыре попытки совершить революцию. Об этом журналистам заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«За эти четыре года мы предостерегли четыре попытки совершить революцию. Несмотря на это, мы сохраняем первое место в регионе и в Европе по темпам экономического роста», — подчеркнул он.

Против Грузии, указал премьер-министр, продолжается шантаж и ультиматумы, исходящие извне, однако даже в таких условиях страна может обеспечить стабильное экономическое развитие.

До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала во вторник действия властей Грузии в отношении местной оппозиции.

Она отметила, что в ЕС пока не планируют отменять безвизовый режим с Грузией.

Кобахидзе, в свою очередь, охарактеризовал проходящие в Тбилиси ежедневные антиправительственные протесты как искусственные и выразил уверенность, что они финансируются извне.

Ранее в Польше не поддержали отмену безвизового режима с ЕС для Грузии.

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