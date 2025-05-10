В Тбилиси тысячи человек вышли на акцию протеста

В Тбилиси прошло антиправительственное шествие, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция была приурочена ко Дню Европы. По данным агентства, участники потребовали провести новые парламентские выборы и освободить граждан, задержанных в ходе протестов.

Журналисты отметили, что собрание на площади Европы прошло в мирной обстановке. На прилегающей территории было организовано дежурство патрульной полиции.

Протесты в Грузии продолжаются с октября 2024 года. Оппозиционные партии и экс-президент страны Саломе Зурабишвили не согласны с результатами парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

В апреле 2025 года Зурабишвили анонсировала новые протесты в стране. Тогда она выступила перед парламентом, где собрались сторонники оппозиции.

Ранее экс-президент Грузии призвала выйти на улицы против «русификации» страны.