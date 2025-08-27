Стало известно, как Трамп может использовать превосходство США над ЕС в пользу России

Президент США Дональд Трамп может использовать технологическое и военное превосходство своей страны для давления на Евросоюз в вопросе его отношений с Россией. Об этом пишет Politico.

Издание напоминает, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подписала крайне несбалансированное торговое соглашение, из-за которого Евросоюз утратил рычаги влияния.

Американский лидер может использовать это преимущество, поскольку у Соединенных Штатов есть военные и технологические козыри, и Трамп прекрасно понимает, что Европа отстает по обоим направлениям.

«Он знает, что Европа не хочет встречаться с президентом России Владимиром Путиным без военной поддержки США и не сможет справиться без американских чиповых технологий, поэтому он чувствует, что может диктовать торговую повестку», — говорится в тексте.

26 августа первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин заявил, что попытка Евросоюза переложить на США введение новых антироссийских санкций может обернуться ничем. Так он прокомментировал данные Politico, что Европа считает именно Соединенные Штаты способными «закрутить гайки» в отношении России, поскольку у ЕС вариантов санкционного давления уже почти не осталось.

