В России оценили, сможет ли ЕС спровоцировать США на санкции против Москвы

Политолог Макаркин: ЕС будет трудно спровоцировать США на санкции против России
Kevin Lamarque/Reuters

Попытка ЕС переложить на США введение новых антироссийских санкций может обернуться ничем, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Так он прокомментировал данные западной прессы о том, что Европа из-за нехватки опций рассчитывает в противостоянии с Москвой в первую очередь на Вашингтон.

«Вопрос в том, насколько готовы США к новым санкциям, — подчеркнул собеседник издания. — Потому что спровоцировать-то Трампа легко. Но проблема в том, что он может в любой момент дать задний ход. Европейцы привыкли иметь дело с другого типа президентами: если уж договорились, то договорились. А Трамп способен что-то вечером пообещать, а утром передумать. Поскольку ему его советники скажут, что для американской экономики эти санкции невыгодны».

Макаркин также подчеркивает: Трамп уже явно продемонстрировал и свою нелюбовь к санкциям.

«Он любит повышение тарифов. Но в американо-российской торговле, за почти полным отсутствием оной, увеличивать их бессмысленно. Значит, речь идет о тарифах в отношении стран, которые торгуют с Россией. В этом случае Трамп уже повысил пошлины. То есть могут быть какие-то так называемые вторичные санкции. Например, для кораблей, транспортирующих российскую продукцию, — что-то подобное европейцы могут посоветовать Вашингтону. Другое дело, что эффективность таких санкций ограничена, она будет видна лишь в долгосрочной перспективе. Но на долгосрочную перспективу сейчас никто не ставит. А на конкретные решения российской власти в обозримом будущем эти санкции не повлияют», — заключил эксперт.

Издание Politico сообщило, что Европа считает именно США способными «закрутить гайки» в отношении России. Поскольку у ЕС вариантов санкционного давления уже почти и не осталось. Там больше озабочены новым пакетом военной помощи Киеву.

Ранее на Украине заявили о получении поддержки от Евросоюза за счет российских активов.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
