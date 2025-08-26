Дипломат США в ходе визита в Ливан сравнил журналистов с животными

Канцелярии президента Ливана пришлось извиняться перед журналистами из-за грубых слов в их адрес со стороны спецпосланника Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Томаса Барака. Об этом сообщает РИА Новости.

Барак прибыл в Бейрут с официальным визитом и встретился с представителями властей Ливана. По итогам встречи была проведена пресс-конференция, в начале которой дипломат позволил себе высказаться достаточно резко.

«Ведите себя цивилизованно, если вы будете вести себя как животные, то мы уйдем», — сказал Барак, обратившись к журналистам.

В пресс-службе ливанского президента назвали его слова «случайными», поблагодарили репортеров за их труд и выразили сожаление в связи со случившимся.

До этого в дипломатический скандал угодил президент США Дональд Трамп. В июле он провел встречу с лидерами Сенегала, Либерии, Мавритании, Гвинеи-Бисау и Габона одновременно, что «стало беспрецедентным случаем в международной практике».

Журналисты отмечали, что у этих стран «существенно различаются их исторические судьбы, политическое обустройство и языки».

Ранее политолог Сергей Федоров объяснил, почему Европа была на грани дипломатического скандала на переговорах в США.