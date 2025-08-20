Политолог объяснил, почему Европа была на грани дипломатического скандала на переговорах в США

Политолог Федоров: Европа загнала себя в тупик на переговорах с США

На переговорах в Белом доме европейские представители пытались играть по старым нарративам, а потому загнали себя в угол. Такое заявление в беседе с «Газетой.Ru» сделал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Федоров.

«Европейские лидеры еще перед встречей в Белом доме пытались воздействовать на президента Дональда Трампа, обвиняя его в уступках российскому лидеру Путину. Страны Евросоюза привыкли демонизировать Россию и наше руководство, но больше такая тактика не пройдет, потому что изменился подход американской администрации. Используя старые нарративы, европейские лидеры загнали себя в угол и оказались на грани дипломатического скандала», — пояснил политолог.

По его мнению, в тупике оказались не только европейские лидеры, но и президент Украины Владимир Зеленский, который просто не может себе позволить официально отказаться от каких-то территорий.

Американская газета The New York Times сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц чуть не устроил дипломатический скандал в ходе встречи в Белом доме, заявив о переговорах по Украине только после прекращения огня.

