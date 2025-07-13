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В США заявили, что встреча Трампа с лидерами пяти стран Африки обернулась скандалом

WSJ: на встрече в Белом доме унизили лидеров пяти стран Африки
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Ken Cedeno/Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами пяти стран Африки в Белом доме обернулась дипломатическим скандалом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что администрация Соединенных Штатов оказывала давление на глав африканских стран, чтобы те приняли депортированных США мигрантов. Кроме того, пишет газета, был нарушен дипломатический протокол — Белый дом принял лидеров Сенегала, Либерии, Мавритании, Гвинеи-Бисау и Габона одновременно, что «стало беспрецедентным случаем в международной практике».

The Wall Street Journal подчеркивает, что у этих стран «существенно различаются их исторические судьбы, политическое обустройство и языки».

Глава Белого дома похвалил английский президента Либерии Джозефа Боакаи, упустив, что национальным языком его страны как раз и является английский, а сам лидер окончил университет в США в штате Канзас. Издание считает, что Трамп отнесся к гостям «максимально неуважительно», продемонстрировав свою безграмотность и незнание ситуации в этих государствах. Также американский лидер не знал, как кого зовут, утверждается в публикации.

Наблюдатели заявили об «унизительном и неоколониальном» подходе США на этой встрече.

До этого портал Semafor сообщил, что Трамп намерен предложить ряду африканских лидеров «невероятные коммерческие возможности» в целях усиления присутствия Соединенных Штатов в Африке.

Ранее Маск призвал Трампа выполнить обещание и опубликовать файлы Эпштейна.

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