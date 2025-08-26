На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мерц заявил о последствиях экспроприации российских активов

Мерц разделяет позицию Бельгии об опасности экспроприации активов Банка России
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Конфискация активов Банка России имела бы последствия для рынка капитала. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

«Я также вижу последствия для рынка капитала, если тронуть такие активы центробанка. Так что я разделяю обеспокоенность бельгийского премьер-министра на этот счет», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Он также отметил, что такой шаг несет последствия и для Бельгии, так как в ней находится депозитарий Euroclear, на счетах которого находится большинство замороженных в Европе российских активов.

До этого бельгийский премьер заявил, что активы Центрального банка России юридически неприкосновенны. По его словам, если ряд европейских стран сигнализируют миру, что могут принять политическое решение о конфискации суверенных средств, то это «будет иметь последствия» и другие страны выведут их из Евросоюза.

Ранее Мерц пригрозил РФ новыми санкциями, если Путин и Зеленский не встретятся.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами