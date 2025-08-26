Мерц заявил о последствиях экспроприации российских активов

Конфискация активов Банка России имела бы последствия для рынка капитала. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

«Я также вижу последствия для рынка капитала, если тронуть такие активы центробанка. Так что я разделяю обеспокоенность бельгийского премьер-министра на этот счет», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Он также отметил, что такой шаг несет последствия и для Бельгии, так как в ней находится депозитарий Euroclear, на счетах которого находится большинство замороженных в Европе российских активов.

До этого бельгийский премьер заявил, что активы Центрального банка России юридически неприкосновенны. По его словам, если ряд европейских стран сигнализируют миру, что могут принять политическое решение о конфискации суверенных средств, то это «будет иметь последствия» и другие страны выведут их из Евросоюза.

Ранее Мерц пригрозил РФ новыми санкциями, если Путин и Зеленский не встретятся.