На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бельгии предостерегли от конфискации российских замороженных активов

Премьер Бельгии: конфискация активов РФ имела бы системные последствия
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Конфискация замороженных на Западе российских активов имела бы системные последствия и опасно с правовой точки зрения. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, передает ТАСС.

Бельгийский премьер подчеркнул, что активы Центрального банка России юридически неприкосновенны. По его словам, если ряд европейских стран сигнализируют миру о том, что могут принять политическое решение о конфискации суверенных средств, то это «будет иметь последствия» и другие страны выведут их из Евросоюза.

Политик добавил, что в конце, когда будут идти переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной, можно будет обсуждать разные варианты, но пока было бы вернее сохранять ситуацию таковой, какова она сегодня.

25 августа газета Politico со ссылкой на письмо председательства Дании в Европейском союзе сообщила, что страны ЕС на текущей неделе (25 — 31 августа) обговорят будущие шаги по использованию доходов от замороженных российских активов, а также подготовку 19-го пакета антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Украина требует от России компенсации за СВО.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами