В Бельгии предостерегли от конфискации российских замороженных активов

Конфискация замороженных на Западе российских активов имела бы системные последствия и опасно с правовой точки зрения. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, передает ТАСС.

Бельгийский премьер подчеркнул, что активы Центрального банка России юридически неприкосновенны. По его словам, если ряд европейских стран сигнализируют миру о том, что могут принять политическое решение о конфискации суверенных средств, то это «будет иметь последствия» и другие страны выведут их из Евросоюза.

Политик добавил, что в конце, когда будут идти переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной, можно будет обсуждать разные варианты, но пока было бы вернее сохранять ситуацию таковой, какова она сегодня.

25 августа газета Politico со ссылкой на письмо председательства Дании в Европейском союзе сообщила, что страны ЕС на текущей неделе (25 — 31 августа) обговорят будущие шаги по использованию доходов от замороженных российских активов, а также подготовку 19-го пакета антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Украина требует от России компенсации за СВО.