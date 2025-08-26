На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канцлер ФРГ пригрозил РФ новыми санкциями, если Путин и Зеленский не встретятся

Мерц пригрозил ужесточить санкции, если встреча Путина и Зеленского не состоится
true
true
true

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время не состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина. Если такая встреча не состоится, как было согласовано между Трампом и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне. <...> Тогда мы снова будем совещаться по этому поводу», — сказал он.

По словам Мерца, если встреча Путина с Зеленским не состоится, то «потребуется еще большее давление» на РФ.

До этого Зеленский заявлял, что прекращение огня стало бы хорошим результатом потенциальной встречи с Путиным, иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах. Он также призвал Россию продемонстрировать готовность завершить конфликт.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины. После нее Дональд Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее Трамп предположил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским.

