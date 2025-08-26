Представители западных стран обещали грузинским властям обеспечить поставки оружия, если Тбилиси вступит в военный конфликт с Москвой, рассказал генеральный секретарь правящей партии государства «Грузинская мечта», мэр столицы Грузии Каха Каладзе. Об этом сообщает РИА Новости.

«В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее», — сказал Каладзе.

По его словам, у властей Грузии есть доказательства шантажа со стороны Запада, однако пока они не намерены их раскрывать. При этом он добавил, что европейцы продолжают шантажировать Тбилиси: в этот раз они угрожают приостановкой безвизового режима.

До этого Каладзе заявил, что посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского следует выгнать из страны за его слова о репрессиях в республике. Мэр считает, что дипломат использует свой статус и пытается навредить Грузии, он делает то, что ему велят свыше.

Ранее премьер Грузии упрекнул ЕС за двойные стандарты.