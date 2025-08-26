На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии заявили, что Запад обещал Тбилиси оружие при вступлении в войну с РФ

Каха Каладзе: Запад обещал Тбилиси оружие при вступлении Грузии в войну с РФ
close
Александр Имедашвили/РИА Новости

Представители западных стран обещали грузинским властям обеспечить поставки оружия, если Тбилиси вступит в военный конфликт с Москвой, рассказал генеральный секретарь правящей партии государства «Грузинская мечта», мэр столицы Грузии Каха Каладзе. Об этом сообщает РИА Новости.

«В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее», — сказал Каладзе.

По его словам, у властей Грузии есть доказательства шантажа со стороны Запада, однако пока они не намерены их раскрывать. При этом он добавил, что европейцы продолжают шантажировать Тбилиси: в этот раз они угрожают приостановкой безвизового режима.

До этого Каладзе заявил, что посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского следует выгнать из страны за его слова о репрессиях в республике. Мэр считает, что дипломат использует свой статус и пытается навредить Грузии, он делает то, что ему велят свыше.

Ранее премьер Грузии упрекнул ЕС за двойные стандарты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами