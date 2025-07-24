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В Грузии призвали выгнать из страны посла ЕС Герчинского после его слов о репрессиях

Мэр Тбилиси Каладзе: посла ЕС в Грузии за его заявления можно выгнать из страны
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Александр Имедашвили/РИА Новости

Посла Европейского союза (ЕС) в Грузии Павла Герчинского за его слова о репрессиях в республике можно было бы выгнать. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

18 июля Герчинский в интервью грузинскому агентству «Интерпрессньюс» заявил, что единственным способом вернуть Грузию на путь присоединения к Евросоюзу будет «прекратить репрессии, освободить незаконно задержанных, отменить репрессивное законодательство и обеспечить открытый диалог».

«Если бы зависело от меня, конечно, выгнал бы его. Нужно уважать, в первую очередь, грузинскую государственность, и ни у посла ЕС, ни у посла любой страны, нет никакого права вмешиваться во внутриполитические процессы страны, способствовать противостоянию в обществе, поляризации», — высказал мнение Каладзе

Мэр считает, что посол использует свой статус и пытается навредить Грузии, он делает то, что ему велят свыше.

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, действие которого распространяется на частные организации и средства массовой информации, более 20% финансирования которых поступает из других стран. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала его «пророссийским».

В июне этого года саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона о прозрачности иностранного влияния. Грузинская оппозиция зачастую сравнивает инициативу с российским законом об иноагентах, в чем Брюссель ее поддерживает. С точки зрения ЕС, принятый нормативный акт о транспарентности иностранного влияния является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее в Тбилиси ответили на заявления об ухудшении политической ситуации в Грузии.

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